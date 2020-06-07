Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.
По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили «помощь для того, чтобы начать новую жизнь». В 2019 году британские СМИ сообщали о том, что отца и дочь могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes). Помимо Великобритании, это Австралия, Канада, Новая Зеландия и США. До этого The Sunday Times писала о том, что британская разведка обсуждает с коллегами из ЦРУ возможность переправить Скрипалей в США.
The Sunday Times отмечает, что Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.
4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России и обвинил Москву в причастности к инциденту.
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