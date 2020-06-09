Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в 2020 году и рост в 2021

Экономика Украины из-за связанного с коронавирусом кризиса сократится в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%, такой обновленный макропрогноз обнародовал Всемирный банк во вторник.
«Глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в проведении основных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах», — указано в документе.
Согласно ему, в следующем году рост украинской экономики возобновится с темпом 3%, что ниже ожидаемых ВБ темпов восстановления мировой экономики в 4,2%.
Банк уточнил, что по сравнению с предыдущим прогнозом в январе этого года он ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в этом году на 7,2 процентных пункта (п.п.), а в следующем — на 1,2 п.п.
Как сообщалось, Госстат оценил сокращение украинской экономики в первом квартале этого года в 1,5%.
Нацбанк Украины прогнозирует ускорение спада во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале падение замедлится до 5,3%, а в четвертом — до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%. Правительство ожидает падения экономики Украины в этом году на 4,8%.
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