Словакия изменила правила въезда на свою территорию

Согласно информации, предоставленной Пограничной полицией Словакии, с 08.00 (по киевскому времени) 10.06.2020 года меняется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.
Как сообщает Госпограслужба, на территорию Словацкой Республики разрешен пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справку от компетентного министерства, если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком , чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервациям для указанной категории лиц и остлеживание действий по мобильному приложению «Smart karanténa» («Умный карантин»).
В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней со дня приезда пройти лабораторный анализ на заболевания COVID-19.
Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:
— транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимую дозаправку топливом;
— транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которых они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимую дозаправку топливом.
Также в Госпогранслужбе напоминают, что в настоящее время на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:
«Ужгород — Вишне Немецке» (для автомобильного сообщения);
«Малый Березный — Убля» (для автомобильного и пешеходного сообщения)
«Малые Селменцы — Вельке Слеменце» (для пешеходного сообщения).
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