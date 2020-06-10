МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2%

Международный валютный фонд ухудшил апрельский прогноз спада ВВП Украины в 2020 году с «минус» 7,7% до «минус» 8,2%.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
Также МВФ обнародовал новые данные прогноза в отношении восстановления украинской экономики в 2021 году, снизив показатель с плюс 3,6% до плюс 1,1% и плюс 3% в 2022 году.
Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в апреле в докладе «Перспективы мировой экономики».
Как сообщалось, исполнительный совет МВФ по итогам заседания 9 июня утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.
Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов уже перечислен и должен в ближайшее время поступить в Украину.
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