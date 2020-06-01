Словакия и Молдова возобновили работу пунктов пропуска с Украиной

Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной, Венгрия отложила их открытие.

Об этом сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

«Да, пограничное ведомство Словацкой Республики возобновило работу двух пунктов пропуска с Украиной, Молдова — трех. Таким образом со Словакией теперь действуют три пункта пропуска, с Молдовой — 10 », сказал Демченко.

Он отметил, что Венгрия также планировала возобновить работу пуктов пропуска, но пока отложила это решение.

Польша и Румыния рассматривает вопрос открытия дополнительных пунктов пропуска на уровне правительств, сказал чиновник.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров Украины разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.