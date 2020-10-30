Киевляне с первого дня почувствуют, что «Слуга народа» выполняет свои обещания, — Тищенко

Команда «Слуги народа» в Киевском городском совете будет продуктивно работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности местной власти.
Об этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации политсилы нардеп Николай Тищенко. По его словам, фракция СН в парламенте, а также партия президента в целом, будут помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.
«Партия „Слуга народа“ и фракция в Верховной Раде готовы сотрудничать с местными властями в Киеве, если она будет работать в интересах киевлян», — подчеркнул Тищенко.
По словам нардепа, команда СН представит своих специалистов для работы в руководящих органах Киевского городского совета: «Мы собрали поручения избирателей и уже готовим первые проекты решений для нового Киевсовета. Киевляне с первого дня должны почувствовать, что мы выполняем все наши предвыборные обещания, и этот месседж я адресую нашей команде, которая стоит сейчас за моей спиной», — подытожил Тищенко.
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