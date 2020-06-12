Чиновники обещают в ближайшие недели открыть отремонтированные автодороги в Очаков, Скадовск и Бердянск

В рамках реализации программ «Большая стройка» и «Путешествуй Украиной», которые инициировал президент Владимир Зеленский, в ближайшие недели откроются новые отремонтированные автодороги до курортов на Черном и Азовском морях, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Для нас это важно — чтобы украинцы и иностранные граждане могли путешествовать по всей стране по хорошим дорогам, и не только по дорогам, но и на поездах и самолетах», — заявил он на брифинге в пятницу в Киеве, сообщает пресс-служба ОП.
Глава Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») Александр Кубраков рассказал, что одной из таких дорог будет трасса национального значения Н-30, которая проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск. Эту обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле. Сейчас на двух третях участка уже проложен верхний слой полотна.
«Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог», — добавил Кубраков.
Также, по его словам, в июле запланировано начало ремонта дороги в Очаков. «Очаков — наш порт, наш курорт. Это база Военно-морских сил. Вся дорога полностью будет отремонтирована в этом году», — рассказал он.
Глава «Укравтодора» также сообщил, что продолжается ремонт дорог в Скадовск на Херсонщине и Затоку в Одесской области.
Со своей стороны заместитель руководителя ОП Тимошенко отметил, что в рамках масштабного обновления дорожного полотна проходят ремонтные работы на трассах, ведущих в другие туристические места. Речь идет об участках дороги в Хмельницкой области. Соответствующее решение было принято после рабочей поездки президента в этот регион на прошлой неделе.
«Трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольский и Сатанов, будут сделаны в этом году, чтобы люди могли путешествовать по Украине, путешествовать и смотреть красивые места», — отметил Тимошенко.
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