Украина получила статус участника Партнерства расширенных возможностей НАТО

Украина получила статус Партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе», — написал он в Twitter.
Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой — поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косове, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», — пояснили в пресс-службе НАТО решение включить Украину в программу.
Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от индивидуальных возможностей, которые помогут поддержать ее вклад, пояснили в НАТО. Это включает расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.
«Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Альянса своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19», — прокомментировала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Украина сейчас является одним из шести партнеров расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на секторах, представляющих взаимный интерес.
В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.
«Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией», — резюмировали в Альянсе.
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