Украина начинает строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз в г.Очаков Николаевской области и г.Бердянск Запорожской области, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он на «Часе вопросов к правительству» в Верховной Раде в Киеве в пятницу.

Развитие флота — среди приоритетов Минобороны, заявил глава ведомства.