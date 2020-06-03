Лерос обвинил Ермака, Тищенко и Комарницкого в коррупции

Народный депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.
«Сегодня в 9:00 у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и наш коллега по фракции и Денис Комарницкий, смотрящий за Киевом, который направляет все „потоки“ через Андрея Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы», — заявил Лерос в понедельник с трибуны парламента, передает Интерфакс-Украина.
Депутат обратился к своим коллегам по фракции с призывом не поддерживать вышеупомянутые действия.
«Я хочу обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет „гореть“, я посажу каждого из вас», — подчеркнул Лерос.
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