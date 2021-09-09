Тищенко с применением силы прервал выступление Лероса с трибуны Рады

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко силой прекратил выступление своего коллеги Гео Лероса (внефракционный), который с трибуны парламента обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его Офис в срыве операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев».

Как передает «Интерфакс-Украина», Тищенко во время выступления Лероса подошел к трибуне и стал его выталкивать. Возникла потасовка. Трибуну окружили представители других фракций.

Спикер парламента Дмитрий Разумков несколько раз призвал прекратить потасовку, однако его проигнорировали, и он объявил перерыв в пленарном заседании.