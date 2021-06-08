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Ни одной станции метро не открыто, зато ведется хаотичная застройка Киева, - председатель СН Киева раскритиковала бездействие Кличко

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Ни одной станции метро не открыто, зато ведется хаотичная застройка Киева, - председатель СН Киева раскритиковала бездействие Кличко

Сейчас ситуация в столице по некоторым направлениям развития критическая и требует нашего немедленного вмешательства. Об этом рассказала председатель киевской ячейки «Слуги народа» Леся Забуранная в интервью УНИАН.

В частности, кризисной она назвала ситуацию с хаотичной застройкой столицы.

«У нас есть идеи по формированию крайне важного специального фонда, средства из которого будут направлены исключительно на обновление внешних коммуникаций. Мы видим, какое количество новостроек постоянно появляется в Киеве. Все они подключаются к уже существующим внешним коммуникациям, которые, в принципе, изношенные, поскольку находятся в эксплуатации около 60 лет, — и почти не вкладывают средства в их обновление и ремонт. Рано или поздно с такой политикой киевских управленцев столица придет к коллапсу, когда гейзеры с теплосетей и отключения теплоснабжения будут возникать не периодически, а регулярно. Мы сейчас в рабочей группе прорабатываем, какими будут источники наполнения этого фонда. Его создание также повлияет и на суммы, которые люди платят за жилищно-коммунальные услуги, поскольку будут меньше потери той же энергии, воды и, соответственно, улучшится качество жизни людей», — сказала Забуранная.

Председатель киевской организации «Слуги народа» подчеркнула, что имеет приоритет — национальная политика формирования рациональных планов территорий и застройки Киева.

«К сожалению, мы не находим баланса в этом вопросе. Безусловно, строить новое жилье нужно, но нельзя забывать и о социальной инфраструктуре, о зонах отдыха, о парках и скверах. Мы не хотим повторения последней скандальной ситуации в Киевсовете, когда депутаты проголосовали за детальный план территорий для Минского массива, который фактически не предусматривал достаточного количества объектов социальной инфраструктуры и зон отдыха. И у меня есть подозрение, что вопроса обновления коммуникаций в этом массиве тоже не было», — пояснила она.

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Забуранная добавила, что ситуация со строительством станций метро в Киеве тоже сложная.

«Ни одна станция метро за многие годы так и не открыта. Огромные средства выделяются, а результатов нет. Компания, отвечающая за строительство — Киевметрострой — постоянно находится в центре каких-то скандалов, отчитывается о текущих достижениях, а новых станций как не было, так и нет.

Три года нам рассказывают о том, что вскоре появятся две новые станции на Виноградарь. Тут на днях снова осторожно пообещали, но теперь, что, как минимум, одну станцию пытаться открыть. При этом, от технических экспертов мы слышим, что и это может быть еще оптимистичный прогноз. Должна же быть какая-то ответственность? », - сказала политик.

Киев, Виталий Кличко, Слуга народа, Леся Забуранная
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