«Слуга народа» обещает не допустить повышения цен на проезд в Киеве

Политическая партия «Слуга народа» намерена провести аудит функционирования общественного транспорта в Киеве и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.

«Мы, политическая партия „Слуга народа“ в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит, что происходит в Киевском метрополитене», — заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.

Как передает «Интерфакс-Украина», Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни «Як тебе не любити, Києве мій».