Гетманцев анонсировал получение транша МВФ на 700 млн долларов в начале октября

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов. Украина получит его в начале октября.
Об этом Гетманцев заявил журналистам в Раде.
«Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября», — сказал он.
По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.
«Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить», — добавил Гетманцев.
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