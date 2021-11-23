Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря

213
Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря

Одним из структурных маяков меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обеспечение ее автономии, сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Более того, меморандум содержит намерение „продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы“. Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот — есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения тарифов», — отметил депутат.

Как указал Гетманцев, меморандум также предусматривает принятие «ресурсного» законопроекта № 5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи недвижимости и рентной платы.

По его словам, меморандум с Фондом содержит норму об «улучшении администрирования налогов» и минимизации возможностей для злоупотреблений, в частности улучшение администрирования акцизов и НДФЛ с продажи объектов недвижимости.

«Украина, согласно меморандуму, намеревается «закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей», — отметил глава парламентского комитета.

«Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП (госбюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% — Ред.), однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год. Кроме того, Украина высказала намерение «в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики», — сказал парламентарий.

Помимо этого, документ предусматривает принятие законопроекта № 5600, чтобы обеспечить дополнительные фискальные возможности для увеличения приоритетных расходов на 2022 год.

Меморандум также предусматривает продолжение внедрения пенсионной реформы.

Кроме того, Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года.

Среди намерений Украины — запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация до конца декабря этого года Государственной фискальной службы.

«Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции», — сообщил Гетманцев.

Читайте также: В Кремле снова заявили, что РФ не собирается нападать на Украину

Кроме того, Украина обязана обеспечить институциональную независимость Национального банка, указал он.

Отдельно отмечается намерение усовершенствовать систему гарантирования вкладов физических лиц, добавил глава парламентского комитета.

МВФ, САП, Даниил Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 ноября 2021
Понедельник, 22 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016