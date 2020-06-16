Прокурор уже просит изменить адрес домашнего ареста Стерненко

Сергей Стерненко, которому суд вечером 15 июня избрал меру пресечения в виде 60 дней круглосуточного домашнего ареста по подозрению в убийстве вследствие самозащиты заявил, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания его домашнего ареста с места прописки на место проживания.
«Звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу — неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав что он удовлетворен», — написал активист в Facebook.
По словам Стерненко, такие действия прокурора свидетельствуют о том, что мера пресечения не изменится сейчас.
«Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы. Дам знать как будут детали о заседании. А потом будет апелляция. Где уже мы будем требовать отмены меры пресечения», — подытожил он.
Суд вечером избрал меру пресечения Стерненко в виде 60 дней круглосуточного домашнего ареста по подозрению в убийстве.
По убеждению Стерненко, именно генпрокурор Венедиктова заказала решение суда, которое невозможно исполнить, поскольку активист не имеет доступа к воинской части в Одессе, где зарегистрирован.
«Я не могу выполнить решение суда.. Потому что здесь написано, что я должен отбывать домашний арест по адресу г. Одеса, ул. Приморская, 37. Это адрес моей регистрации по паспорту. По адресу г. Одеса, ул. Приморская, 37 находится военная часть. пограничный отряд, если быть более точным. Туда невозможно зайти, если ты не являешься пограничником и ты там ни служишь. Я там не проживаю. И никогда не проживал. Я там прописан, потому что мой отец там служил и был прописан. И, когда я был ребенком, он меня тоже там прописал», — сказал Стерненко накануне.
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