Жителям Дании раздадут деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19. Всего на поддержку экономики будет потрачено 60 млрд крон ($9,04 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Дании.
Эта мера будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию.
Каждый работающий датчанин должен будет получить порядка 19 тыс. крон (почти $3 тыс.) помощи; за вычетом налогов эта сумма составит около 15 тыс. крон (почти $2,3 тыс.). Однако, по словам министра финансов Николая Уаммена, эти средства поступят на счета граждан не сразу, а постепенно — не позднее октября «из-за технических причин». «Датчане могут быть уверены, что деньги придут», — заявил он.
План по восстановлению экономики является результатом соглашения правительства и ряда партий, он постепенно заменит ранее принятые пакеты помощи, говорится на сайте Минфина Дании. Соглашение о мерах поддержки населения и компаний было подписано 19 марта, позже правительство Дании приняло ряд дополнительных мер.
С начала марта в Дании были закрыты школы, детские сады, рестораны, кафе и спортзалы, а также существенно ограничен въезд для иностранных граждан. Через месяц, в начале апреля, Дания объявила о том, что она приступает к смягчению мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с середины месяца возобновили работу детские сады и начальные школы. Ограничения на собрания людей в группы более десяти человек оставались в силе до мая.
С начала пандемии в Дании было зарегистрировано 12,4 тыс. зараженных коронавирусом, 598 человек умерли, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.
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