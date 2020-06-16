СБУ задержала главного подозреваемого по делу Гандзюк Мангера

Служба безопасности Украины задержала в херсонской больнице председателя областного совета и главного подозреваемого в убийстве активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера. Его везут в Киев для участия в заседании суда. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В Печерском райсуде Киева рассмотрят ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Мангеру в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

«...сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня Печерский суд вынес решение о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Владислава Мангера с целью привода его на заседание. Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Ранее сообщалось о том, что Мангер не явился на заседание суда по якобы состоянию здоровья. Его автомобиль был замечен возле Херсонского областного кардиологического диспансера.