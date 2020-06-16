Viber запустил в Украине функцию групповых видеозвонков

Rakuten Viber официально запустил в Украине новую функцию групповых видеозвонков неограниченной продолжительности с участием до 20 участников, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Как отмечается, чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку «видео» в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок.

«При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие», — рассказали в компании.