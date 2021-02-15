Украинцы больше всего пользуются Viber и Facebook

Мобильный оператор компания «Киевстар» проанализировал популярность мессенджеров, социальных сетей и платформ среди украинцев.

Как отмечается в сообщении компании в понедельник, при исследовании использовались обобщенные и обезличенные данные о мобильном дата-трафике в сети оператора.

По данным оператора, Viber — самый популярный мессенджер среди абонентов «Киевстар» — ежемесячно им пользуется 12 млн абонентов оператора. Далее в рейтинге идут Facebook Messenger с 11 млн пользователей, Telegram с 6 млн и WhatsApp примерно с 5 млн.

«Самыми популярными социальными платформами стали Facebook и YouTube, ими ежемесячно пользуется примерно по 13 млн абонентов Киевстар. Instagram использует 10 млн человек. Неожиданно на третьем месте оказался Twitter с 7 млн, а замыкает список лидеров Tik Tok с 5,5 млн», — отметили в «Киевстаре».

Согласно сообщению, в среднем абоненты оператора проводят больше всего времени именно в Tik Tok — 88 минут в день. А каждый десятый пользователь проводит в этом приложении более 4 часов в день.

YouTube смотрят в среднем 54 минуты в день, а в Facebook сидят 44 минуты.

Активно абоненты «Киевстар» пользуются соцсетями вечером, с 18.00 до 22.00, а также днем, с 12.00 до 13.00.

Ожидаемо наибольшее количество мобильного интернета в месяц используют при просмотре YouTube — в среднем 2,5 Гб на каждого абонента, на втором месте Tik Tok — 0,6 Гб, а в Instagram — 0,4 Гб.