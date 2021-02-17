В Украине Viber потерял лидерство, а Telegram нарастил охват, - обнародован рейтинг мобильных приложений

В январе украинцы традиционно проводили много времени в глобальных соцсетях и мессенджерах. Об этом свидетельствуют данные проекту Kantar CMeter.

Впервые за долгое время Viber уступил лидерскую позицию в пользу Chrome и YouTube. Зато мессенджер Telegram и дальше стабильно наращивает свою аудиторию, опередив в январе Fb Messenger.

Вторая двадцатка рейтинга состоит в основном из украинских мобильных приложений. Так, украинцы отдают предпочтение отечественным приложениям интернет-банкинга Приват24 и monobank, мобильных операторов Vodafone и Киевстар, компании доставки Новая Почта, платформе объявлений Olx и интернет-магазина Rozetka. Также среди самых популярных приложений e-сервис государственных услуг Дия.