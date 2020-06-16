Сотрудники eBay отправляли критиковавшим их блогерам посылки с пауками

Шестеро уже бывших сотрудников американской компании eBay запугивали жителей Бостона (штат Массачусетс), которые вели новостной блог и порой критиковали эту интернет-площадку, отправляя им посылки с пауками, тараканами, личинками мух и окровавленными масками свиней. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По ее данным, бывшие сотрудники eBay также разместили на сайте объявлений Craiglist адрес пары, пригласив всех желающих постучать в дверь их дома «в любое время дня и ночи». Кроме того, за блогерами велась слежка, а один из сотрудников пытался взломать их гараж, чтобы установить GPS-маячок на автомобиле для контроля за передвижением.
Отмечается, что всем шестерым предъявлены обвинения в «домогательствах в виртуальном пространстве». «Мы никогда не сталкивались с подобным», — заявил прокурор Массачусетса Эндрю Леллинг.
Компания в понедельник выступила с заявлением по поводу этого инцидента. «eBay не приемлет такое поведение. Мы извиняемся перед пострадавшими и сожалеем о том, что оказались замешаны в этой истории», — говорится в сообщении.
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