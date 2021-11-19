Войти
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине
инициатива
Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

опрос
RSS

Социологи назвали самые популярные мессенджеры в Украине

301
Социологи назвали самые популярные мессенджеры в Украине

Наиболее популярными мобильными приложениями для коммуникации в Украине являются Viber, Messenger социальной сети Facebook, Telegram и WhatsApp, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения «Омнибус», проводившегося Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года.

«Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуются 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является Messenger Фейсбука — 42,7%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%)», — говорится в пресс-релизе КМИС, обнародованного в пятницу.

В нем уточняется, что украинцы также активно используют Instagram (26,4% респондентов), Skype (11,3%) и TikTok (9,1%), при этом наименьшей популярностью пользуется приложение для обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

«Вместе с тем 18,7% не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений», — подчеркивают социологи.

Они отмечают, что динамика использования мобильных приложений показывает рост показателей приложения Viber (с 65,8% до 73,6%), Messenger Фейсбука (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%) ).

При этом, по половому распределению, мужчины чаще женщин используют Telegram (34,9 и 28,9% соответственно).

«В разрезе возрастных групп Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Следует выделить возрастную категорию 18-29 лет, где на втором и третьем городе по популярности (в отличие от других) находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%). Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет — 2,7%, 40-49 лет — 9,7%, 50-59 лет — 21,9%, 60-69 лет — 32,9%, 70 лет и старше — 57,9%», — говорится в релизе.

Читайте также: Монастырский хочет 17 млрд гривен на обустройство госграницы с Россией и Беларусью

Уточняется, что в зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Telegram и WhatsApp чаще использует городское население. Telegram — 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского. WhatsApp — 29,7% среди городского населения и 16,3% — среди сельского.

«При этом, среди сельского населения более высокий уровень, чем среди городского тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений — 24,7% и 15,8% соответственно», — подчеркивают социологи.

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» проводился Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года.

Viber, Telegram, Facebook Messenger
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 ноября 2021
Четверг, 18 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016