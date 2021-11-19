Социологи назвали самые популярные мессенджеры в Украине

Наиболее популярными мобильными приложениями для коммуникации в Украине являются Viber, Messenger социальной сети Facebook, Telegram и WhatsApp, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения «Омнибус», проводившегося Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года.

«Наиболее распространенным средством для коммуникаций является Viber, которым пользуются 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является Messenger Фейсбука — 42,7%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%)», — говорится в пресс-релизе КМИС, обнародованного в пятницу.

В нем уточняется, что украинцы также активно используют Instagram (26,4% респондентов), Skype (11,3%) и TikTok (9,1%), при этом наименьшей популярностью пользуется приложение для обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

«Вместе с тем 18,7% не обмениваются сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений», — подчеркивают социологи.

Они отмечают, что динамика использования мобильных приложений показывает рост показателей приложения Viber (с 65,8% до 73,6%), Messenger Фейсбука (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%) ).

При этом, по половому распределению, мужчины чаще женщин используют Telegram (34,9 и 28,9% соответственно).

«В разрезе возрастных групп Viber сохраняет первенство в использовании в каждой из категорий. Следует выделить возрастную категорию 18-29 лет, где на втором и третьем городе по популярности (в отличие от других) находится Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%). Доля опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет (1,4%) и увеличивается с возрастом: 30-39 лет — 2,7%, 40-49 лет — 9,7%, 50-59 лет — 21,9%, 60-69 лет — 32,9%, 70 лет и старше — 57,9%», — говорится в релизе.

Уточняется, что в зависимости от типа населенного пункта (городское и сельское население), возможности Telegram и WhatsApp чаще использует городское население. Telegram — 37,1% среди городского населения и 20,3% среди сельского. WhatsApp — 29,7% среди городского населения и 16,3% — среди сельского.

«При этом, среди сельского населения более высокий уровень, чем среди городского тех опрошенных, которые не используют ни одно из перечисленных приложений — 24,7% и 15,8% соответственно», — подчеркивают социологи.

Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» проводился Киевским международным институтом социологии с 10 по 15 сентября 2021 года.