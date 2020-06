Болтон утверждает, что Трамп был против антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел аннулировать первый пакет санкций, введенный Вашингтоном в отношении России по делу Скрипалей, и даже просил госсекретаря Майкла Помпео объяснить эту позицию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Как сообщила в четверг телекомпания CNN, такое утверждение содержится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Телекомпания уточняет, что имеет в своем распоряжении экземпляр мемуаров Болтона, которые пока не вышли в свет. Бывший помощник по национальной безопасности в книге утверждает, что Трамп в частном порядке постоянно «бурчал и жаловался» по поводу очередных волн антироссийских санкций. По словам Болтона, Трамп в конфиденциальном порядке высказывал пожелание, чтобы Госдепартамент аннулировал меры против РФ, предусмотренные первым пакетом санкций, введенных после отравления 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

«Трамп сказал Помпео позвонить Лаврову и объяснить ему, что какие-то бюрократы опубликовали санкции. Этот телефонный звонок мог состояться, а мог и не состояться», — приводит телекомпания выдержку из мемуаров. По утверждению их автора, президент США распорядился не публиковать официальное заявление, которое было приурочено к десятой годовщине вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию и содержало критику России. Болтон назвал упомянутые выше эпизоды свидетельством того, что Трампу «было сложно разделять личные и служебные отношения».

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Мемуары должны были выйти в свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.