Зеленский одобрил ратификацию соглашений с ЕС, которые позволят получить 1,2 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до 1,2млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа.

«Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый», — сообщается на сайте Офиса президента в понедельник.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

«Указанные меморандум и кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении „исключительной“ макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2млрд евро», — говорится в сообщении.