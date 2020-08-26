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Зеленский хочет получить от лидеров ЕС конкретный перечень шагов для членства Украины в Евросоюзе

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Зеленский хочет получить от лидеров ЕС конкретный перечень шагов для членства Украины в Евросоюзе

Европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я задавал вопрос многим лидерам Европы: «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС», — сказал глава государства в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зеленского, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

«Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас — и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина», — подчеркнул президент.

По его мнению, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.

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В то же время, как отметил Зеленский, страны Европы и ЕС поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

«Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен», — указал он.

ЕС, евроинтеграция, Владимир Зеленский
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