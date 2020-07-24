Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с руководителями ЕБРР отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.
«Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала — Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к стране», — сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
Зеленский заверил собеседников в том, что со сменой главы Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика цетробанка останется такой же эффективной.
«Хочу заверить, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику», — сказал президент.
Зеленский выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.
«Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и „Укравтодор“ работают над тем, чтобы уже к концу года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог», — отметил он.
Президент также рассказал о подготовке к приватизации крупных государственных компаний и пригласил ЕБРР приобщиться к этому процессу. Он сообщил, что первый аукцион по приватизации гостиницы «Днепр», ранее принадлежавший Госуправлению делами, состоялся прозрачно и успешно, и государству удалось получить рекордную цену более чем в 1,1 млрд грн.
«Мы будем активно двигаться в этом направлении, рассчитываем также на поддержку Банка», — отметил он.
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