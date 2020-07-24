Войти
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
позиция
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции
инициатива
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

167
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с руководителями ЕБРР отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком, а правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

«Также президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала — Министерство финансов привлекло $2 млрд, что демонстрирует доверие инвесторов к стране», — сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский заверил собеседников в том, что со сменой главы Национального банка Украины, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика цетробанка останется такой же эффективной.

«Хочу заверить, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику», — сказал президент.

Зеленский выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

«Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и „Укравтодор“ работают над тем, чтобы уже к концу года подписать соглашение на EUR450 млн, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог», — отметил он.

Читайте также: «Мы использовали Майдан как массовку для захвата власти»: Жвания записал новое видео

Президент также рассказал о подготовке к приватизации крупных государственных компаний и пригласил ЕБРР приобщиться к этому процессу. Он сообщил, что первый аукцион по приватизации гостиницы «Днепр», ранее принадлежавший Госуправлению делами, состоялся прозрачно и успешно, и государству удалось получить рекордную цену более чем в 1,1 млрд грн.

«Мы будем активно двигаться в этом направлении, рассчитываем также на поддержку Банка», — отметил он.

ЕБРР, ЕС, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 июля 2020
Четверг, 23 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016