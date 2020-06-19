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Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Жеваго

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Печерский райсуд Киева вновь заморозил 50,3% акций Полтавского ГОКа Жеваго

Печерский районный суд Киева вновь установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа.

«Ferrexpo был проинформирован о том, что районный суд Киева наложил новое ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Ferrexpo AG скоро подаст апелляцию в суд», — говорится в объявлении Ferrexpo plc на бирже в пятницу.

При этом уточняется, что новое судебное постановление аналогично предыдущему, объявленному группе 31 января 2020 года, которое впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года.

«Совет (директоров) Ferrexpo считает, что вторая апелляция должна быть успешной, учитывая, что решение не имеет надлежащего или разумного обоснования в соответствии с законодательством Украины. Группа считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года», — констатируется в информации компании.

Также сообщается, что деятельность Ferrexpo остается неизменной, так как замораживание акций не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю участия в ПГОКе, резюмируется в объявлении на бирже.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в конце января 2020 года установил ограничение в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих Ferrexpo AG, единственному акционеру ПГОКа. 3 июня 2020 года компания заявила, что Апелляционный суд Киева 2 июня удовлетворил апелляцию Ferrexpo AG, «разморозив» 50,3% акций ПГОКа.

В свою очередь в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сообщили, что считают, что отмена Апелляционным судом Киева решения Печерского районного суда о «заморозке» 50,3% акций ПГОКа по делу бизнесмена Константина Жеваго произошла по формальным причинам. При этом Фонд заявил, что будет продолжать судиться как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.

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При этом в ответе ФГВФЛ уточнялось, что арест активов (обездвиживание — Ред.) наложен в рамках уголовного производства № 62019000000000890 от 14 июня 2019 года по подозрению Жеваго в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена в ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Решение об аресте имущества принято Печерским районным судом Киева. В этом уголовном производстве АО «Банк «Финансы и Кредит» является потерпевшей стороной.

Константин Жеваго, Ferrexpo, Полтавский ГОК
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