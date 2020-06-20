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Адвокаты обжаловали домашний арест для Стерненко

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Адвокаты обжаловали домашний арест для Стерненко

Сторона защиты подала апелляцию на выбранную судом меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.

Об этом СМИ сообщил адвокат Николай Ореховский.

«Да, конечно, уже была подана апелляция. Рассматривать будут в Киевском апелляционном суде на Соломенской площади», — отметил он.

Напомним, что 15 июня Шевченковский районный суд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом домашнего ареста в постановлении суда была указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки, но его «туда не пускают, потому что это режимный объект».

«Это постановление невозможно исполнить», — подчеркнул активист и отметил, что за его невыполнение прокуроры потом могут «просить содержания под стражей».

Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Во вторник, 16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко относительно изменения адреса для исполнения меры пресечения с места прописки в Одессе на место проживания в Киеве.

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Одновременно Стерненко отметил, что, согласно судебному решению, контроль за соблюдением активистом меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Сергей Стерненко
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