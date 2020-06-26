Апелляцию Стерненко перенесли на 3 июля

Киевский апелляционный суд продолжит в пятницу, 3 июля, в 11.00 слушание апелляции на решение Шевченковского районного суда столицы об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста.
Как передает «Интерфакс-Украина», такое решение коллегия судей приняла в пятницу вечером после заслушивания доводов сторон по апелляциям.
Суд начал заслушивать поручителей, которые обратились с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки в качестве меры пресечения.
«Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля», — сказал председательствующий судья.
Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.
15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.
26 июня Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы активиста Стерненко и его защиты на избрание Шевченковским райсудом столицы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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