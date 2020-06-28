Принстонский университет убрал имя Вудро Вильсона из названия факультета

Имя 28-го президента США (1913-1921) Вудро Вильсона за сегрегацию исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета (штат Нью-Джерси), который входит в «Лигу плюща».

Его ректор Кристофер Айсгрубер в субботу проинформировал, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня. «Совет пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях», — отметил он.

Ректор признал, что некоторым данное решение может показаться слишком суровым, так как именно Вильсон «превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет». «Исследовательские достижения, обучение с упором на самостоятельные занятия и другие многочисленные достоинства, отличающие современный Принстон, во многом стали результатом ведущей роли, сыгранной Вильсоном. Он стал президентом и получил Нобелевскую премию мира», — отметил Айсгрубер.

В названии факультета общественных и международных отношений появится слово «Принстонский». Здание колледжа будет называться «первым». Как пояснил ректор, данное здание действительно является первым в Принстоне помещением для проживания студентов.

Попечители университета в первый раз обсуждали данную идею после того, как группа студентов-активистов захватила кабинет ректора в ноябре 2015 года. В апреле 2016 года совет попечителей рекомендовал осуществить ряд реформ, направленных на «повышение инклюзивности» Принстона, воздержавшись от каких-либо переименований. С точки зрения Айсгрубера, расизм Вильсона, занимавшего должность ректора этого университета в 1902-1910 годах перед избранием президентом США, «был глубоким и чреват последствиями даже по меркам того времени».

В вину политику ставят оправдание сегрегации сотрудников ведомств федерального правительства. Газета The New York Times приводит такую фразу президента на встрече в Овальном кабинете Белого дома с правозащитником Монро Троттером: «Сегрегация не унизительна, но является выгодой, а вам, джентльмены, следует к ней относится именно так».

Очередная волна борьбы с монументами и памятными знаками в честь политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили мемориалы в честь деятелей Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).