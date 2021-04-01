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Суд разрешил снос памятников конфедератам в американском Шарлотсвилле

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Суд разрешил снос памятников конфедератам в американском Шарлотсвилле

Верховный суд штата Вирджиния в четверг разрешил демонтировать две статуи военачальников армии конфедератов времен Гражданской войны в США (1861-1865) в городе Шарлотсвилл. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции.

Речь идет о памятниках главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870) и генералу Томасу Джексону (1824-1863). Решение об их демонтаже принял городской совет, однако позднее группа местных жителей обратилась в суд с требованием запретить снос статуй, поскольку они являются военными мемориалами.

Окружной суд высказался в их пользу, однако высшая судебная инстанция штата отменила это решение. Теперь статуи могут быть демонтированы. Статуя Джексона была установлена в 1921 году, а памятник Ли — в 1924 году.

Очередная волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША, сражавшимся за независимость южных штатов и сохранение рабства. В некоторых городах местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую Ли.

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Генерал Ли был одним из самых известных американских военачальников. Он долгое время считался национальным героем США, и в южных штатах до сих пор существует его культ. Несмотря на то, что сегодня монументы Конфедерации воспринимаются в современном американском обществе как символы расизма, памятники генералу и другие мемориалы конфедератам установлены во многих южноамериканских городах, где их часто считают героями.

США, памятники, BLM
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