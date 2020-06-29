В Киеве 45 новых случаев COVID-19, среди заболевших трехлетняя девочка

В Киеве за прошедшие сутки еще у 45 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, двое из числа ранее заболевших умерли, пятеро — выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал Кличко на странице в Фейсбук в понедельник.
Так, среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет и трехлетняя девочка и 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.
Всего в больницы столицы, по словам мэра, госпитализировали 6 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.
Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе — 10, в Днепровском — 7, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском — по 5 случаев.
Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.
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