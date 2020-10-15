Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября

В Киеве школьные каникулы начнутся 21 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Об учебном процессе в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября, — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.