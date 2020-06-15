Кличко напомнил, что на киевских пляжах купаться запрещено

На сегодняшний день пляжи в Киеве открыты только, как прибрежные зоны отдыха, заявил городской голова Виталий Кличко. По его словам, купаться на них запрещено.
«Купаться на городских пляжах сегодня запрещено — пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же — должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день», — заявил Кличко во время ежедневного брифинга.
Он также напомнил о том, что в Киеве до сих пор запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров.
«Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров», — сообщил городской голова.
Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.
«И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на подобные нарушения и пресекать их. Иначе — мы не удержим эпидемиологическую ситуацию!» — подчеркнул Кличко.
По состоянию на 15 июня в Украине обнаружили 31 810 случаев заболевания коронавирусом. В частности, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 656 человек. Непосредственно в Киеве за сутки обнаружили 53 новых случая.
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