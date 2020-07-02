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В Раде есть голоса за отставку Смолия

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В Раде есть голоса за отставку Смолия

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, народный депутат от «Слуги народа», считает, что в парламенте есть голоса за отставку главы Национального банка Якова Смолия.
Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам перед заседанием Верховной Рады в четверг, 2 июля, сообщает Укринформ.

«Я убежден, что с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть», — отметил Гетманцев.

При этом сам депутат еще не определился, будет ли поддерживать отставку главы НБУ.

«Я не знаю, я хочу пообщаться с Яковом Васильевичем для того, чтобы узнать его позицию и вообще обоснования, что такое „политическое давление“, где он это политическое давление увидел. И уже после этого принимать определенное решение. Для себя я еще не определился. И, кстати, еще не было заседания фракции, где бы приняли какую-то консолидированную позицию», — сказал Гетмацев.

Вместе с тем депутат не исключает, что фракция «Слуга народа» не будет собираться на заседание, чтобы определить свою позицию относительно голосования.

По словам Гетманцева, «возможно, будет просто свободное голосование».

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Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что уходит в отставку из-за «систематического политического давления».

Как известно, заявление об отставке главы Нацбанка должна одобрить Верховная Рада.

Яков Смолий, Даниил Гетманцев
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