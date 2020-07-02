В Раде есть голоса за отставку Смолия

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, народный депутат от «Слуги народа», считает, что в парламенте есть голоса за отставку главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам перед заседанием Верховной Рады в четверг, 2 июля, сообщает Укринформ.

«Я убежден, что с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть», — отметил Гетманцев.

При этом сам депутат еще не определился, будет ли поддерживать отставку главы НБУ.

«Я не знаю, я хочу пообщаться с Яковом Васильевичем для того, чтобы узнать его позицию и вообще обоснования, что такое „политическое давление“, где он это политическое давление увидел. И уже после этого принимать определенное решение. Для себя я еще не определился. И, кстати, еще не было заседания фракции, где бы приняли какую-то консолидированную позицию», — сказал Гетмацев.

Вместе с тем депутат не исключает, что фракция «Слуга народа» не будет собираться на заседание, чтобы определить свою позицию относительно голосования.

По словам Гетманцева, «возможно, будет просто свободное голосование».

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что уходит в отставку из-за «систематического политического давления».

Как известно, заявление об отставке главы Нацбанка должна одобрить Верховная Рада.