Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение поддержали 18 народных депутатов, против — три народных депутата, двое воздержались.

Народный депутат «Слуги народа» Александр Дубинский предлагал ввести в документ пункт о признании утраты безупречной репутации руководством центробанка, однако эта поправка в документ не нашла поддержки в комитете.

«Глава финансового комитета Гетьманцев только что защитил на заседании комитета по вопросам финансов руководство Нацбанка. Он не поддержал решение об утрате деловой репутации правлением НБУ, что по закону о Нацбанке давало возможность Президенту отправить коррумпированное и зашкваренное руководство НБУ в отставку», — написал Дубинский в соцсетях.