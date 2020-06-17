Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение поддержали 18 народных депутатов, против — три народных депутата, двое воздержались.
Народный депутат «Слуги народа» Александр Дубинский предлагал ввести в документ пункт о признании утраты безупречной репутации руководством центробанка, однако эта поправка в документ не нашла поддержки в комитете.
«Глава финансового комитета Гетьманцев только что защитил на заседании комитета по вопросам финансов руководство Нацбанка. Он не поддержал решение об утрате деловой репутации правлением НБУ, что по закону о Нацбанке давало возможность Президенту отправить коррумпированное и зашкваренное руководство НБУ в отставку», — написал Дубинский в соцсетях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016