Украина разместила 12-летние евробонды под 7,3%

Украина разместила «длинные» 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.
Суммарный «новый» спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.
Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs.
В рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа — $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 — евробондов-2022.
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