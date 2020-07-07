Президент НАНУ Патон назвал имя своего преемника

Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.
«Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Загороднего, занимающего пост вице-президента нашей академии (...) Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества», — сказал Патон в интервью газете «Урядовый курьер», отвечая на вопрос о кандидатах на пост президента НАНУ.
Он добавил, что Загородний положительно зарекомендовал себя по тем направлениям работы, которыми занимается в соответствии с должностными обязанностями в президиуме НАНУ, а также имеет большой опыт работы.
«У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой видят себя руководителем, не имея для этого достаточно компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых тоже встречаются люди, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе», — добавил Патон.
Он уточнил, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены академии, но и представители ее научных коллективов.
Как сообщалось, президиум НАНУ 25 марта перенес очередную сессию общих сборов академии, которая была назначена на 13-17 апреля, из-за временного запрета в Украине проведения массовых сборов с целью предотвращения коронавируса.
Было решено определить сроки ее проведения после улучшения эпидемической ситуации в стране и окончания действия запрета проведения массовых мероприятий.
Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Владислав Гончарук, Анатолий Загородний, Сергей Комисаренко, академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко, а также академик и глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
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