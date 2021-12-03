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Население Украины может сократиться к концу века до 22 млн

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Население Украины может сократиться к концу века до 22 млн

Численность населения Украины к концу XXI века сократиться наполовину — до 22 млн человек. Такой прогноз сделали ученые Национальной академии наук (НАНУ), сообщается в пятницу на сайте организации.

«К концу XXI века население Украины сократится наполовину — до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», — сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун.

Отдельной демографической политики, направленной на улучшение демографической ситуации, отмечает ученый, в стране нет. И сейчас, отметил Гладун, большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей прежде всего по экономическим причинам — низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», — отметил ученый.

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Кроме того, по его словам, в Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», — пояснил ученый.

Напомним, ранее в ООН прогнозировали, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек.

население, НАНУ
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