Население Украины может сократиться к концу века до 22 млн

Численность населения Украины к концу XXI века сократиться наполовину — до 22 млн человек. Такой прогноз сделали ученые Национальной академии наук (НАНУ), сообщается в пятницу на сайте организации.
«К концу XXI века население Украины сократится наполовину — до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», — сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун.
Отдельной демографической политики, направленной на улучшение демографической ситуации, отмечает ученый, в стране нет. И сейчас, отметил Гладун, большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей прежде всего по экономическим причинам — низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», — отметил ученый.
Кроме того, по его словам, в Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», — пояснил ученый.
Напомним, ранее в ООН прогнозировали, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016