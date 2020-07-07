Гонтарева призывает МВФ не давать Украине денег

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призывает Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ.
«Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу НБУ, который будет защищать реформы», — сказала она в интервью изданию Central Banking, передает Интерфакс-Украина.
По словам Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.
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