В Кремле хотят от Украины официальной позиции касательно будущего «Минска-2»

Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом заявил в пятницу СМИ помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова.
«Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются, — сказал он на встрече с журналистами. — Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц — это и есть официальная позиция государства».
«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и из минского и „нормандского“ форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, — сказал он на встрече с журналистами. — Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года», — заявил Дмитрий Козак.
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