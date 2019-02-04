Госпогранслужба строит башни на побережье Азовского моря и хочет купить французские корабли

В связи с агрессией России в Керченском проливе Украина ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей для нужд Госпогранслужбы, а на побережье Азовского моря возводят наблюдательные башни, сообщил Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей», — сказал Цигикал в интервью «5 каналу».

Он отметил, что в случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст Госпогранслужбе возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную защиту.

«Еще один важный элемент — система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», — сказал руководитель Госпогранслужбы.

Цигикал заявил, что после событий 25 ноября 2018 года, когда российские военные напали на украинские корабли и взяли в плен украинских моряков, корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.

Также он сообщил, что Госпогранслужба прорабатывает возможные варианты усиления своих морских подразделений в Азовском море.

«Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля „Донбасс“, но это только начало», — рассказал глава ведомства.

Цигикал добавил, что задача Госпогранслужбы, создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группы пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.