В Украине появится крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Реконструкция здания Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти продлится два-три года, после завершения он станет крупнейшим среди подобных архивов на постсоветском пространстве.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время презентации проекта реконструкции, сообщает Укринформ.

«Мы фактически даем отсчет времени, когда начинает строиться государственный архив репрессивных органов с 1917 года по 1991 год. Это будет один из крупнейших архивов на постсоветском пространстве», — сказал министр, добавив, что подобные архивы есть также в Германии и Польше.

По его словам, проект реконструкции здания под архив национальной памяти рассчитан на два-три года, и в этом году удалось найти возможность выделения части средств для начала работ.

Министр отметил, что после реконструкции в одном здании будут собраны дела из всех архивов советских силовых ведомств, будет открыта настоящая исследовательская институция.

«Он (проект — ред.) является символом того, что мы должны помнить свою историю во всех ее проявлениях — в хороших и не очень, для того, чтобы мы имели возможность строить свое будущее, опираясь на то, что мы реально знаем», — подчеркнул Ткаченко.

В свою очередь председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что создание такого архива важно не только для возобновления исторической справедливости, а также для доступа к правде.

Он рассказал, что сейчас в Украине есть национальная и областные комиссии по реабилитации, которые сейчас все перегружены запросами людей, а архив нацпамяти станет тем местом, где будут собраны все дела советских репрессивных органов.

«Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти — это будет точка, место, где будут все архивы со всей страны собраны, исследованы, оцифрованы. В мировоззренческом смысле это будет огромный флагман доступа к правде, к почти столетию репрессий, которые были совершены на нашей территории», — отметил Дробович.

Общая стоимость реконструкции здания, которая должна продолжаться несколько лет, составляет 680 млн гривен, из них 400 млн гривен — строительные работы, 250 млн гривен — на оборудование.

Он также объяснил, что в целом в архив планируют собрать четыре миллиона дел служб советской милиции, прокуратуры, судов, НКВД, КГБ, министерства обороны, пограничников.