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В «Укркинохронике» обвинили Ткаченко в искажении фактов по деятельности предприятия

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В «Укркинохронике» обвинили Ткаченко в искажении фактов по деятельности предприятия

Директор ГП «Укркинохроника» Алина Хорошилова обвинила народного депутата Александра Ткаченко в умышленном искажении фактов деятельности «Укркинохроники». Хорошилова связывает это с возможной рейдерской атакой на государственное предприятие.

Об этом она заявила в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

Хорошилова сообщила, что глава гуманитарного комитета парламента Ткаченко сообщил журналистам неправду на пресс-конференции по вопросам деятельности «Укркинохроники». В частности, земельные участки и недвижимость «Укркинохроники» не были отчуждены, а остались в собственности государства.

Хорошилова также опровергла обвинения Ткаченко в том, что «Укркинохроника» якобы незаконно выделила земли под застройку. Также не соответствует действительности слова главы гуманитарного комитета парламента, что руководства «Укркинохроники» довело предприятия до банкротства.

«Смешно наблюдать, как после публикаций в ряде СМИ моего заявления о попытке рейдерского захвата нашего предприятия бывшим журналистом и народным депутатом Александром Ткаченко, последний поспешно собирает пресс-конференцию, очевидно что бы оправдаться», — говорит Хорошилова.

По ее словам, Ткаченко снова сказал, что киностудия обратилась к городу выделить землю под застройку. Но, отмечает Хорошилова, киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию самой киностудии, а также жилого дома, который находится у них на балансе.

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Напомним, ранее трудовой коллектив «Укркинохроника» и общественные организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

Александр Ткаченко, Укркинохроника
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