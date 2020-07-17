Рада более чем в три раза сократила количество районов

Верховная Рада приняла постановление «О создании и ликвидации районов».
Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Таким образом, в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых районов.
Предусмотрено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района, а выборы депутатов районных советов в ликвидированных районах не проводятся.
Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей проводится после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины (восстановления территориальной целостности Украины и восстановления полномочий органов государственной власти на соответствующей территории в порядке, определенном законодательством Украины).
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 12 июня одобрил проекты постановлений Верховной Рады об образовании и ликвидации районов, согласно которым предлагалось ликвидировать существующие 490 районов и создать 129 новых районов.
Однако окончательная редакция проекта постановления № 3650 «Об образовании и ликвидации районов», дополнительно согласована профильным комитетом, предусматривает создание 136 новых районов.
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