Рада более чем в три раза сократила количество районов

Верховная Рада приняла постановление «О создании и ликвидации районов».

Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых районов.

Предусмотрено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района, а выборы депутатов районных советов в ликвидированных районах не проводятся.

Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей проводится после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины (восстановления территориальной целостности Украины и восстановления полномочий органов государственной власти на соответствующей территории в порядке, определенном законодательством Украины).

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 12 июня одобрил проекты постановлений Верховной Рады об образовании и ликвидации районов, согласно которым предлагалось ликвидировать существующие 490 районов и создать 129 новых районов.

Однако окончательная редакция проекта постановления № 3650 «Об образовании и ликвидации районов», дополнительно согласована профильным комитетом, предусматривает создание 136 новых районов.