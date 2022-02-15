Завтра на всех телеканалах страны пройдет телемарафон на тему единения

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал на 16 февраля телемарафон на всех телеканалах страны на тему единения.
«Будет интересный телемарафон завтра с 8:00 до 10:00 утра все телеканалы страны фактически будут вещать одной картинкой. С 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 мы увидим разных спикеров, представителей власти, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения и на тему нарративов, которые нашу страну помогают объединять», — сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Как сообщалось, Кабинет министров поручил органам власти обеспечить поднятие Государственного флага Украины на административных домах во всех населенных пунктах и подсветку в вечернее время админзданий цветами флага в День единения, 16 февраля.
Кабмин также поручил создать единую информационную платформу стратегической коммуникации «UAвместе» для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью и деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.
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