Офис генпрокурора насчитал среди сепаратистов на Донбассе 15 иностранцев

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия иностранцев в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте против Украины.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Прокурорами Департамента надзора относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УКУ)», — говорится в сообщении.
В частности, прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, не менее 3 граждан Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
«Иностранные наемники «служили» в составе различных подразделений НВФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны «Призрак», 11 отдельном мотострелковом полку «Восток», 5 отдельной мотострелковой бригаде «Оплот», частной военной компании «Вагнер», — уточняется в сообщении.
В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия — нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, отмечают в ОГП.
Проведение досудебного расследования этих уголовных правонарушений поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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