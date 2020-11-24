Войти
Трамп разрешил начать процесс передачи власти Байдену
выборы
Трамп разрешил начать процесс передачи власти Байдену
Зеленский считает, что эпидемию удается сдерживать
официально
Зеленский считает, что эпидемию удается сдерживать

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украина расследует более пяти тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и Донбассе

313
Украина расследует более пяти тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и Донбассе

Украинские правоохранители расследуют свыше 20 тысяч уголовных правонарушений более чем в пяти тысячах производств — это все преступления, связанные с вооруженным конфликтом.

Как рассказал в интервью ZN.UA заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, в них фигурирует почти девять с половиной тысяч человек. Из них — сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

«Речь идет о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, общественного порядка, о нарушениях международного гуманитарного права, а если говорить более корректно, то о военных преступлениях и преступлениях против человечности. И там нет никакого различия: гражданин РФ, Украины или другого государства», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек должны быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время российско-украинского конфликта, сколько в Крыму, сколько в Донбассе, сколько из них граждан России и сколько — Украины, Мамедов отметил:

«В настоящее время достаточно сложно говорить о том, сколько именно людей должны быть привлечены к ответственности по определенным причинам».

В качестве примера он приводит ситуацию в аннексированном Крыму, где Россия принудительно призывала и продолжает призывать граждан Украины в ряды своих Вооруженных сил.

С начала оккупации по февраль 2020 года страна-агрессор провела 11 призывных кампаний, во время которых, по меньшей мере, 25 тысяч мужчин вынуждены были идти служить. Но такие украинцы — не преступники, а жертвы, военных преступлений и могут рассчитывать на защиту Украины, подчеркнул заместитель генерального прокурора.

«Но если вы хотите цифр, то сегодня потенциально статус военного преступника только по событиям в Донбассе могут получить более сотни человек. Это те люди, против которых ведется расследование, часть уже имеет обоснованные подозрения. В этом году только на уровне Департамента надзора за преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта прокурорами объявлено подозрение 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта. Это участники незаконных формирований, нарушившие законы и обычаи ведения войны, и сотрудники спецслужб РФ, склоняющие граждан Украины к госизмене», — добавил он.

Читайте также: Российский бизнесмен получил от Елизаветы II титул барона Сибирского

Мамедов рассказал об одном из подозреваемых. Это «руководитель» незаконного военного формирования, который в июне 2014 года с вооруженной группой лиц захватил завод «Изоляция» в Донецке и превратил арт-объект и культурный центр в одну из наиболее страшных тюрем и мест пыток.

Еще около 230 человек — это люди, совершившие тяжкое преступление — развязывание и ведение агрессивной войны.

Крым, Донбасс, Офис генпрокурора, Гюндуз Мамедов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 ноября 2020
Понедельник, 23 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Основные тенденции экономического развития Украины

Риск сокращения доходов Государственного бюджета Украины и повышения стоимости государственных заимствований существенно затрудняет выполнение государственных программ по поддержке экономики, которые необходимы для выхода экономики Украины из кризиса. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами ЦВЕ в контексте преодоления кризиса.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

«Большое строительство» - «нулевой цикл» украинской экономики

Мегастройка, на которую ушли миллиарды долларов из госбюджета поможет власти консолидировать вокруг себя мощные бизнес-группы, зарабатывающие на этом проекте. Но развитие автомобильной инфраструктуры направлено по не самой рациональной модели. Многие поколения украинцев будут переплачивать за товары, доставленные по неоптимальному транспортному маршруту и неоптимальным транспортным способом.
Пол Грэм
Пол Грэм
венчурный инвестор

Как начинать новое дело без страха

Одна из самых главных причин, почему людям не удается добиться выдающихся результатов - это страх сделать что-то невразумительное. И этот страх не иррационален. Во многих отличных проектах бывает стадия, когда они не кажутся впечатляющими даже их создателям. Но чтобы создать что-то значительное, через этот этап необходимо пройти. И получается далеко не у всех. Большинство людей не доходят даже до стадии, когда они делают что-то, что может их смутить, не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. Они слишком напуганы, чтобы сделать даже первый шаг.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016