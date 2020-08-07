Украина возбудила дела против более 100 иностранцев за участие в конфликте на Донбассе

Офис генерального прокурора возбудил уголовные дела против граждан Италии, Испании, Германии и ряда других стран за участие в конфликте в Донбассе на стороне непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в составе российских вооруженных формирований. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса.

«Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) РФ в вооруженном конфликте против Украины», — проинформировали в пресс-службе. При этом уточняется, что дела открыты по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В офисе генпрокурора сообщили, что дела возбуждены в отношении двух граждан Болгарии, семи — Армении, одного — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, трех — Литвы, 26 — Молдовы, двух граждан Нидерландов и пяти — Германии. «В соответствии со статьей 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия — нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», — заявили в прокуратуре.

Ранее Офис генпрокурора уже открыл уголовные дела в отношении более 30 граждан различных государств за участие в событиях на Донбассе.